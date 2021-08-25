В Центральной России — первые осенние заморозки. Что, дальше еще холоднее? Вот прогноз синоптиков

В центральную часть Европейской России пришли первые осенние заморозки. Минувшей ночью в Тверской области температура воздуха опустилась до -0,2 градуса, в Смоленской области термометры зафиксировали уверенный «ноль». Что, дальше еще холоднее? Рассказываем, что ожидать от погоды — в прогнозе синоптиков.
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По прогнозу ведущего синоптика погодного центра «Фобос» Михаила Леуса, Петербург сегодня окажется в передней части циклонического вихря, центр которого — над западом Карелии. Его стараниями в небе будут проплывать обширные облачные поля, местами проливаясь небольшими дождями. В городе ожидают +14…+16 градусов, в Ленинградской области — +12…+17. Это на 2-3 градуса ниже климатической нормы.
Москва в среду находится в ожидании дождей. Погоду в столице сегодня формирует приближающаяся с юго-запада активная фронтальная волна: она постепенно закроет небо плотными облаками и во второй половине дня вызовет дожди, пока за западе области. Как прогнозирует Леус, они будут распространяться на всю территорию региона, а в Москву придут поздним вечером. Температура воздуха в столице сегодня +19…+21 градус, по области +17…+22.
«Добавлю, что минувшей ночью минимальная температура воздуха в Москве опустилась до +8,2 градуса, это самое низкое значение августа, и последний раз так холодно в столице было 2 июня. А на севере Подмосковья, в Волоколамске было всего +2,4 градуса», — отмечает синоптик.
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По информации ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», в четверг, 26 августа, в Петербурге облачно с прояснениями. Ночью местами небольшой дождь, днем также небольшой, местами умеренный. Температура воздуха ночью +9…+11 градусов, днем +15…+17. В пятницу, 27 августа, также облачно с прояснениями. Ночью пройдет небольшой дождь, днем без существенных осадков. В ночное время суток +11…+13 градусов, днем +17…+19.
Для жителей Центрального федерального округа ближайшие два-три дня будут по-осеннему дождливыми и холодными. По прогнозу ведущего сотрудница погодного центра «Фобос» Евгения Тишковца, в этот период в общей сложности в Брянской области выпадет до 46 миллиметров осадков — 63% месячной нормы. В Орловской области — 37 миллиметров (58% от нормы августа), в Тульской области — 35 миллиметров (53%), в Курской области — 22 миллиметра (58%). Однако уже в выходные на смену дождям придет ясная погода с температурой выше 20 градусов.
«На выходные жителям Центральной России погода подарит сюрприз — будет солнечно, без осадков, ночная температура будет колебаться в среднем от плюс восьми до 13, а днем можно смело рассчитывать на 20-25 градусов. Ни ниже, ни выше — такая идеальная, комфортная и очень приятная погода. Природа не поскупится и выдаст нам бонус за все пережитые катаклизмы. Проливные осенние дожди сменятся потеплением и солнцем на предстоящих выходных. Такой климатический маятник, климатические качели ожидают ЦФО», — рассказал синоптик.
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