В Центральной России — первые осенние заморозки. Что, дальше еще холоднее? Вот прогноз синоптиков

По прогнозу ведущего синоптика погодного центра «Фобос» Михаила Леуса, Петербург сегодня окажется в передней части циклонического вихря, центр которого — над западом Карелии. Его стараниями в небе будут проплывать обширные облачные поля, местами проливаясь небольшими дождями. В городе ожидают +14…+16 градусов, в Ленинградской области — +12…+17. Это на 2-3 градуса ниже климатической нормы.

Москва в среду находится в ожидании дождей. Погоду в столице сегодня формирует приближающаяся с юго-запада активная фронтальная волна: она постепенно закроет небо плотными облаками и во второй половине дня вызовет дожди, пока за западе области. Как прогнозирует Леус, они будут распространяться на всю территорию региона, а в Москву придут поздним вечером. Температура воздуха в столице сегодня +19…+21 градус, по области +17…+22.

«Добавлю, что минувшей ночью минимальная температура воздуха в Москве опустилась до +8,2 градуса, это самое низкое значение августа, и последний раз так холодно в столице было 2 июня. А на севере Подмосковья, в Волоколамске было всего +2,4 градуса», — отмечает синоптик.