Маргарита Юдина, которую полицейский ударил ногой в живот на митинге, рассказала о незаконном проникновении силовиков в ее дом

По словам женщины, в последнее время следователь настойчиво вызывал ее с детьми на допрос, чтобы узнать, как их «прессовали после января». Несмотря на то, что она посчитала это «глупым несущественным поводом», 20 августа Маргарита Юдина все же решила поехать к следователю вместе со старшим сыном.

Как утверждает Маргарита Юдина, когда они с сыном приехали в Петербург, в ее дом зашли правоохранители и «заставили младших детей покинуть его под предлогом эвакуации, якобы в соседском дворе бомбы». При этом из всех домов эвакуировали только ее детей, пишет она. Теперь женщина опасается, что в ее доме могли провести незаконный обыск или установить «прослушку».