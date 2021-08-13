В Москве отменили требование о переводе на «удаленку» 30% сотрудников

Начиная с сегодняшнего дня отменяется обязательное требование о переводе на дистанционный режим работы не менее 30% сотрудников предприятий и организаций, включая работников старше 65 лет и граждан, страдающих хроническими заболеваниями. При этом сохраняется рекомендация для работодателей «и в дальнейшем сохранять «удаленку», если это возможно без ущерба для деятельности организаций».

Работодатели по-прежнему обязаны проводить термометрию работников перед началом рабочего дня и ни в коем случае не допускать на рабочие места сотрудников с признаками ОРВИ. В то же время отменяются требования о проведении термометрии в течение рабочего дня (каждые 4 часа) и регулярном тестировании сотрудников на COVID-19 (не менее 10% персонала каждые 15 дней).

Также правительство Москвы приняло решение отменить все ограничения на посещение зоопарков, включая расположенные в них крытые павильоны.