«Хватит веру православную оскорблять»: петербуржец отвесил пощечину Александру Невзорову

Неизвестный атаковал журналиста, публициста и лауреата «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга» Александра Невзорова вечером 11 августа. Инцидент произошел во время проведения «Невзоровских сред» в отеле «Гельвеция» в Петербурге.
Очевидцы рассказали, что мужчина является православным активистом. Он дождался окончания лекции и автограф-сессии Невзорова, чтобы дать ему пощечину со словами «Хватит веру православную оскорблять». Затем злоумышленника оттащил охранник. К «Гельвеции» приехала Росгвардия, но в отдел полиции нападавшего не доставили. Невзоров отказался писать на нападавшего заявление и попросил правоохранителей отпустить мужчину.
Александр Невзоров
Поделился мнением о произошедшем:
Я же знаю, что у меня опасная профессия. Странно было бы ожидать чего-нибудь другого.
После происшествия журналист побеседовал с нападавшим в присутствии полицейских за закрытыми дверями. Публицист с пониманием отнесся к выходке активиста и посчитал, что со временем он научится свои представления оформлять в более цивилизованной форме. Нападавший заявил, что хочет, чтобы все было по закону. А в конце попытался пристыдить журналиста за оскорбление чувств верующих.
Редакция «Собака.ru» специально к дню рождения Александра Невзорова собрала самые важные изречения о мышлении, религии, смерти и Сергее Шнурове.
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