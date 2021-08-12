«Хватит веру православную оскорблять»: петербуржец отвесил пощечину Александру Невзорову

Очевидцы рассказали, что мужчина является православным активистом. Он дождался окончания лекции и автограф-сессии Невзорова, чтобы дать ему пощечину со словами «Хватит веру православную оскорблять». Затем злоумышленника оттащил охранник. К «Гельвеции» приехала Росгвардия, но в отдел полиции нападавшего не доставили. Невзоров отказался писать на нападавшего заявление и попросил правоохранителей отпустить мужчину.

Александр Невзоров Поделился мнением о произошедшем: Я же знаю, что у меня опасная профессия. Странно было бы ожидать чего-нибудь другого.

После происшествия журналист побеседовал с нападавшим в присутствии полицейских за закрытыми дверями. Публицист с пониманием отнесся к выходке активиста и посчитал, что со временем он научится свои представления оформлять в более цивилизованной форме. Нападавший заявил, что хочет, чтобы все было по закону. А в конце попытался пристыдить журналиста за оскорбление чувств верующих.