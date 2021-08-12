Петербург ожидает кратковременные дожди

Сегодня на метеорологические условия окажет влияние атмосферный фронт, связанный с циклоном, входящим с юга в центральную часть Европейской России. При облачной с прояснениями погоде местами пройдут небольшие дожди, сообщает ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

Температура воздуха +22…+24°, по области +20…+25°. Ветер северный 3-8 м/с. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 759 мм рт. ст.

Синоптик отмечает, что в Петербурге в последующие три дня временами будут идти дожди, а температура понизится от +21…+23° в пятницу до +19…+21° в воскресенье.

