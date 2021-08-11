Фото дня: одно-единственное «облако с ногами» заметили в небе над Петербургом

«Облако с ногами», как пишут в соцсетях петербуржцы, было замечено утром на северо-западе города. В ТЭЦ заявили, что явление не имеет отношения к работе станции, однако горожане считают иначе. «Это точно ольгинская ТЭЦ, с ЗСД отчетливо видно. Парят градирни ТЭЦ (устройства для охлаждения большого количества воды направленным потоком атмосферного воздуха. — Прим. ред.), а почему, этого не знаю», — приводит «Фонтанка» слова одного из очевидцев.

Это не первый раз, когда в небе над Петербургом замечают подобное явление. В минувший четверг, 5 августа, похожее облако видели примерно там же. Многие горожане все так же предполагали, что причиной могли стать работы на ТЭЦ. Однако энергетики отрицали свою причастность.