Планируется расширение пожарного депо в Калининском районе, поликлиники в Невском районе и вестибюля станции метро «Фрунзенская». Решение увеличить параметры строительства на данных объектах было принято на рабочем совещании губернатора Александра Беглова с членами городского правительства.

Пожарное депо в 56-м квартале севернее Муринского ручья будет расширено в соответствии с требованием современных нормативов. Площадь его застройки увеличится почти на 268 квадратных метров.

Площадь вестибюля станции метро «Фрунзенская» планируется увеличить практически на 7 000 квадратных метров. Это позволит разместить там дополнительный единый диспетчерский центр метрополитена. Строительство вестибюля будет вестись за счет средств ГУП «Петербургский метрополитен».

Высота поликлиники в Невском районе будет увеличена на 14 метров. Здание учреждения строится за счет средств инвестора, по завершении строительства оно будет безвозмездно передано в городскую собственность.

«Мы продолжаем корректировать ранее утвержденные проекты планировки. Такая возможность предусмотрена для объектов социально значимой инфраструктуры. Это позволяет увеличить вместимость зданий, их пропускную способность, нарастить мощность расположенных в них организаций», — отметил губернатор Петербурга.

Станция метро «Фрунзенская» расположена на Московско-Петроградской линии между станциями «Московские ворота» и «Технологический институт». Она была открыла в апреле 1961 года. Это станция пилонного типа с укороченным центральным нефом (залом) глубокого заложения — ее глубина около 39 метров. Подземный зал сооружен по проекту архитектора Бориса Журавлева. Облицован зал белым полированным мрамором. Наименование получила в честь революционера Михаила Фрунзе, а также по находящемуся поблизости универмагу «Фрунзенский».