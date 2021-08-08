В Петергофе появился первый в городе сенсорный сад для детей с ментальными особенностями

По словам вице-губернатора города Олега Эргашева, сад сможет принять более 300 воспитанников дома-интерната. Сад представляет собой модульное пространство-конструктор, элементы которого сделаны из древесины, песка, морской и речной гальки. На территории сада, который будет работать круглый год, высажены растения.

Полезный эффект достигается за счет тактильных ощущений при касании различных природных поверхностей и развитии навыков ухода за растениями. Также сенсорный сад можно использовать для игровой психотерапии.