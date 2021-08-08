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В Петергофе появился первый в городе сенсорный сад для детей с ментальными особенностями

В Петергофе открыли первый в городе терапевтический сенсорный сад в Детском доме-интернате №1 для реабилитации детей с нарушениями нервной системы. Об этом пишет пресс-служба Смольного.

  • Фото: пресс-служба администрации Петербурга

По словам вице-губернатора города Олега Эргашева, сад сможет принять более 300 воспитанников дома-интерната. Сад представляет собой модульное пространство-конструктор, элементы которого сделаны из древесины, песка, морской и речной гальки. На территории сада, который будет работать круглый год, высажены растения.

Полезный эффект достигается за счет тактильных ощущений при касании различных природных поверхностей и развитии навыков ухода за растениями. Также сенсорный сад можно использовать для игровой психотерапии.

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