Погода в Петербурге попала под влияние атлантического циклона

Сегодня облачная спираль атлантического циклона будет постепенно закрывать небо плотными облаками. На юго-запада области пройдут дожди, сообщает ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

Синоптик отмечает, что вероятность осадков в городе днем невелика.

Температура воздуха +20…+22°, по области +18…+23°. Ветер юго-западный, с переходом на северо-восточный 3-8 м/с. Атмосферное давление будет слабо падать и составит 761 мм рт. ст.,

По словам Михаила Леуса, в последующие три дня температура будет меняться мало, а в выходные пройдут дожди.