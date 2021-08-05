Погода в Петербурге попала под влияние атлантического циклона

В четверг, 5 августа, на погоду в Петербурге будет оказывать влияние атлантический циклон. Воздух прогреется до +23°.
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Фото: Shutterstock.com
Сегодня облачная спираль атлантического циклона будет постепенно закрывать небо плотными облаками. На юго-запада области пройдут дожди, сообщает ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.
Синоптик отмечает, что вероятность осадков в городе днем невелика.
Температура воздуха +20…+22°, по области +18…+23°. Ветер юго-западный, с переходом на северо-восточный 3-8 м/с. Атмосферное давление будет слабо падать и составит 761 мм рт. ст.,
По словам Михаила Леуса, в последующие три дня температура будет меняться мало, а в выходные пройдут дожди.
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