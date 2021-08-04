Помните мем «Девочка-катастрофа»? Его повторили два ребенка из Петербурга, качаясь на качелях возле горящего дома

Сообщение о пожаре в здании бывшего общежития на проспекте Стачек, 172 поступило в 15:16, уже к 15:49 огонь был ликвидирован. В здании на третьем этаже происходило горение мусора на площади 30 квадратных метров, сведения о пострадавших не поступали. К ликвидации пожара было привлечено 3 единицы техники и 16 человек личного состава МЧС.

«Безмятежность детей на качели улыбнула, конечно», — комментируют видео качающихся на качелях возле горящего дома детей петербуржцы, прикрепляя мем с «девочкой-катастрофой».