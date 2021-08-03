На проспекте Обуховской Обороны движение ограничат до середины ноября

В центре города 4 августа начнут прокладывать инженерные сети в районе площади Труда, сообщает ГАТИ. Они ограничат движение транспорта по площади Труда от Английской набережной до улицы Якубовича. Работы завершат 6 октября.

Также ограничения движения вводятся в Невском районе: с 5 августа по 15 ноября будет поэтапно ограничиваться движение транспорта по проспекту Обуховской Обороны от Караваевской улицы до улицы Чернова, а с 2 по 3 октября движение транспорта по проспекту Обуховской Обороны от Караваевской улицы до Шлиссельбургского проспекта будет закрыто.

Ранее стало известно, что более 1,22 миллиона нарушений правил дорожного движения зафиксировали комплексы фотовидеофиксации в Петербурге за июль.