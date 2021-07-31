В Приморском районе Петербурга появится сад непрерывного цветения

Сейчас специалисты прорабатывают адресный перечень территорий зеленых насаждений, где будут созданы сады непрерывного цветения. Планируется, что они появятся в каждом районе города.

«Эффект непрерывного цветения создается посадками разных видов и сортов растений с учетом чередования сроков их цветения. Особое внимание при оформлении таких садов уделяется декоративным красивоцветущим кустарникам и многолетним цветочным культурам», — отметили в комитете.