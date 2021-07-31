В Приморском районе Петербурга появится сад непрерывного цветения

В Приморском районе Петербурга будет создан сад непрерывного цветения — с луковичными, многолетними растениями и красивоцветущими кустарниками. Как рассказали в комитете по благоустройству, до конца 2022 года такие сады появятся во всех районах города.
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Фото: Shutterstock
Так, в рамках ремонта Пионерского сада в 2021 году посадят красивоцветущие кусты (гортензии, сирени), декоративные кустарники (бересклета, дерена), а также раннецветущие луковичные (мускари, нарциссы, крокусы). В оформлении цветников планируют использовать седум ложный, молодило, камнеломка, астильба и другие многолетние растения.
Сейчас специалисты прорабатывают адресный перечень территорий зеленых насаждений, где будут созданы сады непрерывного цветения. Планируется, что они появятся в каждом районе города.
«Эффект непрерывного цветения создается посадками разных видов и сортов растений с учетом чередования сроков их цветения. Особое внимание при оформлении таких садов уделяется декоративным красивоцветущим кустарникам и многолетним цветочным культурам», — отметили в комитете.
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