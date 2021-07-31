Квартиру блогера Юрия Хованского выставили на продажу за 45 млн рублей

На сайте Avito появилось объявление о продаже квартиры, в которой проживал арестованный блогер Юрий Хованский. Ее стоимость составляет 45 миллионов рублей.
Как следует из объявления, опубликованного Алексеем, площадь трехкомнатной квартиры составляет 126,8 квадратных метров, высота потолков — 2,8 м, окна выходят во двор. В ней находятся изолированная кухня, спальня, гостиная с лоджией, два санузла, рабочий кабинет, гардеробная с выходом на чердак и комната свободного назначения. При этом интерьер выполнен «из высококачественных импортных материалов премиум-класса». Кроме того, продается парковочное место со специальным предложением для нового хозяина квартиры.
«У квартиры один собственник, документы готовы к сделке. Возможен предметный торг, а так же возможность оставить понравившиеся предметы интерьера», — сообщается в объявлении.
Напомним, Юрия Хованского задержали 9 июня по подозрению в оправдании терроризма за ролик с песней про теракт на мюзикле «Норд-Ост». Сам блогер отказался признавать вину в распространении этой песни в Сети. Ему грозит до семи лет лишения свободы или штраф от 300 тыс. до миллиона рублей.
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