Квартиру блогера Юрия Хованского выставили на продажу за 45 млн рублей

Как следует из объявления, опубликованного Алексеем, площадь трехкомнатной квартиры составляет 126,8 квадратных метров, высота потолков — 2,8 м, окна выходят во двор. В ней находятся изолированная кухня, спальня, гостиная с лоджией, два санузла, рабочий кабинет, гардеробная с выходом на чердак и комната свободного назначения. При этом интерьер выполнен «из высококачественных импортных материалов премиум-класса». Кроме того, продается парковочное место со специальным предложением для нового хозяина квартиры.

«У квартиры один собственник, документы готовы к сделке. Возможен предметный торг, а так же возможность оставить понравившиеся предметы интерьера», — сообщается в объявлении.