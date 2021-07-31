В последний день июля в Петербурге ожидаются дожди и похолодание

Как рассказал синоптик, температура воздуха в городе составит от +20 до +22 градусов, в Ленобласти — до +23. Такие значения на 1-2 градуса ниже климатической нормы, отметил Леус. Порывы западного ветра усилятся до 10 м/с. Атмосферное давление будет расти и составит 750 мм рт. ст., что ниже нормы, добавил он.

При этом в последующие три дня сохранится такая же погода: пройдут кратковременные дожди, а температура не превысит +22 градусов.