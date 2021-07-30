Три кубинца намеревались уплыть в Эстонию на надувных матрасах 🏊🏻. Их задержали в Ленобласти

По данным Пограничного управления ФСБ по Петербургу и Ленобласти, «трое неизвестных, ускоренно направляющихся в сторону Эстонской Республики», были задержаны «в относительной близости от государственной границы РФ». Для реализации своего плана граждане Кубы, тщательно изучив местность, где планировалось совершить противоправное деяние, приобрели надувные матрасы для преодоления реки Нарвы.

Задержанные сообщили сотрудникам, что через Эстонию они хотели попасть в Испанию, где у одного из задержанных проживает дочь. Пограничники проверили данные граждан и выяснили, что в России они также находятся с нарушениями миграционного законодательства.

Как пишет ТАСС, суд над тремя кубинцами уже состоялся — он выплатить штраф и постановил покинуть Россию. До этого момента иностранцев поместят в центр временного содержания в Петербурге.