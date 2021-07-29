В 2021 году пик активности ожидается 30 июля около 09:00 по московскому времени — до 16 метеоров в час. Однако условия для наблюдений не совсем благоприятные. Как объясняют в Московском планетарии, Луна, прошедшая фазу полнолуния 24 июля и приближающаяся в эти дни к фазе последней четверти, появится из-за горизонта после 23:00 и существенно помешает наблюдениям метеоров.

Наблюдать Южные дельта-Аквариды лучше всего в предрассветные часы вдали от городских огней в южной части неба, где в ночь активности располагается созвездие «Водолей».

«Поскольку в ночь пика радиант находится над южным горизонтом, метеоры в основном будут разлетаться в сторону восточного, северного и западного горизонтов. Наиболее благоприятными районами для наблюдения являются южные широты Северного полушария. Наблюдатели в Южном полушарии имеют преимущество при наблюдениях, поскольку в период пика активности радиант располагается высоко в небе», — рассказали в планетарии.