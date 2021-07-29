На Петербург надвигаются затяжные дожди с грозами ⛈. Вот прогноз синоптиков о погоде до конца недели

Как предупреждает МЧС, ссылаясь на прогноз синоптиков, в пятницу днем, 30 июля, в отдельных районах Петербурга ожидаются ливни и грозы. Ветер западный, юго-западный 7-12 метров в секунду, местами порывы до 18. Спасатели просят петербуржцев быть внимательными и осторожными.

Однако дожди с грозами могут пройти и сегодня. По прогнозу ведущего синоптика погодного центра «Фобос» Михаила Леуса, 29 июля синоптическая ситуация будет представлена периферией циклона, центр которого окажется над югом Скандинавии. Облаков в небе над регионом будет много, пройдут кратковременные дожди, местами ливневого характера, возможны грозы.

Дождь задержится в Петербурге до конца выходных. По информации ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», в пятницу, 30 июля, температура воздуха ночью составит +16…+18 градусов, днем +21…+23.

В субботу, 31 июля, местами кратковременные дожди. Ветер ночью юго-восточный, южный, днем юго-западный умеренный. Температура воздуха ночью +14…+16 градусов, днем +20…+22. Атмосферное давление ночью будет слабо понижаться, днем повышаться.