Техно смыло водой: на месте клуба «Тоннель» в Петербурге построят бассейн

В бывшем бомбоубежище возле сквера Виктора Цоя в Петроградском районе раньше располагался клуб «Тоннель», ставший легендой техно-сцены Петербурга. Сейчас помещение находится под управлением спортивной школы олимпийского резерва по плаванию «Радуга». Проект его перестройки в бассейн в Смольном считают уникальным: аналогов приспособления защитного сооружения гражданской обороны под детский бассейн еще не было. По плану, ежедневная пропускная способность сооружения составит около 450 человек.

Бассейн также будет полностью приспособлен для людей с ограниченными возможностями. Здесь будут оборудованы раздевалки, душевые, санузлы, помещения инструкторов и тренеров, для технического персонала. Также появится зал «для сухого плавания» и спортивный зал для занятий борьбой для лиц с ограничениями по слуху.

«Будут оборудованы спортивные залы, рекреация, где родители будут ожидать детей, ресепшн. Все будет выполнено в ярких тонах — там будет недостаточно дневного света, но искусственного освещения в избытке. Стены украсят персонажи всемирно известной сказки Андерсена «Русалочка». Запроектирована индивидуальная мебель, позволяющая организовать пространство», — рассказывает директор спортивной школы Игорь Еремин.

Из бомбоубежища уже вывезен мусор, начались работы по ремонту внутренних интерьеров. Будет произведен демонтаж ненесущих конструкций, перегородок и подвесного потолка, дверных и оконных блоков, напольных покрытий, старых коробов — зашивки инженерных сетей. Потолок и стены перед лицевой отделкой будут обработаны гидроизолирующим и противогрибковым грунтом. Откосы дверных и оконных проемов будут оштукатурены. Планируется расширение дверных проемов. Будет произведен демонтаж напольных покрытий, замена пола на новый. Полы устраиваются из износостойких противоскользящих материалов, предназначенных для использования в общественных помещениях.

После отделочных работ приступят к монтажу инженерных коммуникаций. Стоимость превращения бывшего бомбоубежища в бассейн составляет 100 миллионов рублей — как отмечают в Смольном, это в несколько раз дешевле, если бы здание пришлось возводить с нуля.

Первых посетителей бассейн сможет принять уже в 2022 году.