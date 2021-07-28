Депутаты Петербурга обязались выполнять обращения граждан. Принят закон «О наказах избирателей»

Закон учреждает новую форму участия петербуржцев в управлении делами государства — так называемые «наказы избирателей». Кандидаты в депутаты Законодательного собрания в ходе встреч с избирателями будут принимать у них обращения. Депутаты, избранные позже в парламент, должны будут обобщить наказы, составить их перечень на бумаге и представить в ЗакС в течение двух месяцев со дня своего избрания.

Контролировать исполнение «наказов избирателей» будут действующие депутаты ЗакСа. Информацию о результатов работы с обращениями обещают размещать на сайте городского парламента.

«Во время избирательной кампании жители получают множество обещаний, о которых избранный депутат сразу же после выборов благополучно забывает. Этой практике нужно положить конец. Просьбы и предложения жителей должны стать юридически обязательными для каждого депутата. К слову, разработка такого закона была одним из ключевых пунктов моей предвыборной программы», — отметил один из инициаторов закона, председатель Комитета по законодательству ЗакСа Денис Четырбок.