Историческую пожарную часть восстановили в Выборгском районе

«Это знаковое событие. Новая часть располагается в историческом месте. Пожарное депо впервые было открыто здесь еще в 1880 году», — сказал Александр Беглов.

Губернатор добавил, что главная задача пожарных — обеспечивать безопасность петербуржцев.

Новая часть стала 71-й в составе объединенного Петербургского противопожарного гарнизона и 22-й — в введении Правительства Петербурга. Ее штатная численность — 80 человек. На вооружении — 3 единицы основной техники. Для размещения части было полностью реконструировано и оснащено историческое здание 1909 года постройки. Для сохранения преемственности сотрудники новой пожарной части воссоздали на территории яблоневый сад. Он был разбит на этом месте еще в 19 веке при постройке первого пожарного депо.

Губернатор отметил, что город уделяет большое внимание развитию противопожарной службы. В 2019 году было закуплено 15 новых пожарных автомобилей – это самое крупное обновление парка специальной техники за последние 10 лет. В 2020 году части противопожарной службы также получили новое снаряжение и технику, в том числе 22 вспомогательных автомобиля.

Добавим, что численность всей противопожарной службы Петербурга (без учета сил и средств МЧС) — 2773 человека. На вооружении состоит 109 единиц пожарной и аварийно-спасательной техники. Ежесуточно на боевое дежурство заступают более 300 человек личного состава и 80 единиц техники пожарно-спасательных отрядов