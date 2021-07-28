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Около 1,5 тысяч предложений по развитию сферы туризма в Петербурге поступило от жителей и гостей города

Подведены первые итоги интерактивного опроса «Сделаем Петербург лучше». Жителям города и туристам предлагается поделиться идеями по совершенствованию сферы гостеприимства.

  • Фото: Shutterstock.com

     

Как сообщают в пресс-службе Смольного, на сегодняшний день почти 3000 человек приняли участие в опросе, внесено около 1500 предложений.

«Такие опросы помогают понять, в каком направлении город должен двигаться дальше, чтобы сделать отдых и проживание в Петербурге более комфортным. По итогам опроса мы сформируем «пакет» идей, которые будут тщательно проанализированы и учтены в дальнейших планах по развитию туризма в нашем городе», — сказал губернатор Александр Беглов.

Согласно промежуточным итогам, 50% респондентов считают лето лучшим временем года для приезда в наш город. При этом половина опрошенных уже посещали Петербург несколько раз и планируют возвращаться сюда снова.

Самое привлекательное для туристов:

  • белые ночи (19%),
  • музеи (18%),
  • экскурсии и необычные впечатления (18%).

В числе предложений:

  • создание дополнительных зон отдыха и новых общественных пространств,
  • развитие прибрежных зон и мест для купания,
  • установка питьевых фонтанов,
  • увеличение количества велодорожек и выделенных зон для передвижения на самокатах,
  • создание единого билета на экскурсии,
  • расширение пешеходных зон и увеличение количества выделенных полос для общественного транспорта,
  • добавить информацию о расположенных рядом достопримечательностях на остановках общественного транспорта.

Участники опроса также предложили развивать Петербург как столицу водного туризма

  • увеличить количество необычных туристских маршрутов,
  • разработать удобные мобильные приложения для туристов и внедрить QR-коды с информацией о городских объектах.

Еще одно пожелание — единый дизайн городской рекламы и улучшение системы указателей туристической навигации.

Отметим, что подобный опрос планируется проводить регулярно.

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