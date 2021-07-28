Около 1,5 тысяч предложений по развитию сферы туризма в Петербурге поступило от жителей и гостей города

Подведены первые итоги интерактивного опроса «Сделаем Петербург лучше». Жителям города и туристам предлагается поделиться идеями по совершенствованию сферы гостеприимства.
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Фото: Shutterstock.com
Как сообщают в пресс-службе Смольного, на сегодняшний день почти 3000 человек приняли участие в опросе, внесено около 1500 предложений.
«Такие опросы помогают понять, в каком направлении город должен двигаться дальше, чтобы сделать отдых и проживание в Петербурге более комфортным. По итогам опроса мы сформируем «пакет» идей, которые будут тщательно проанализированы и учтены в дальнейших планах по развитию туризма в нашем городе», — сказал губернатор Александр Беглов.
Согласно промежуточным итогам, 50% респондентов считают лето лучшим временем года для приезда в наш город. При этом половина опрошенных уже посещали Петербург несколько раз и планируют возвращаться сюда снова.
Самое привлекательное для туристов:
- белые ночи (19%),
- музеи (18%),
- экскурсии и необычные впечатления (18%).
В числе предложений:
- создание дополнительных зон отдыха и новых общественных пространств,
- развитие прибрежных зон и мест для купания,
- установка питьевых фонтанов,
- увеличение количества велодорожек и выделенных зон для передвижения на самокатах,
- создание единого билета на экскурсии,
- расширение пешеходных зон и увеличение количества выделенных полос для общественного транспорта,
- добавить информацию о расположенных рядом достопримечательностях на остановках общественного транспорта.
Участники опроса также предложили развивать Петербург как столицу водного туризма
- увеличить количество необычных туристских маршрутов,
- разработать удобные мобильные приложения для туристов и внедрить QR-коды с информацией о городских объектах.
Еще одно пожелание — единый дизайн городской рекламы и улучшение системы указателей туристической навигации.
Отметим, что подобный опрос планируется проводить регулярно.
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