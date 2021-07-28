16 современных мастерских будут введены в эксплуатацию в четырех профессиональных образовательных учреждениях Петербурга в 2021 году

16 современных мастерских будут построены в Колледже туризма и гостиничного сервиса, Колледже метростроя, Колледже электроники и приборостроения и в Санкт‑Петербургском техническом колледже управления и коммерции.

Созданная материально-техническая база позволит дополнительно к обучению студентов, организовать обучение взрослых, стажировки специалистов предприятий, подготовку сборных команд России и Петербурга для участия в мировых и национальных чемпионатах WorldSkills, проведение чемпионатов регионального, всероссийского и международного уровня по компетенциям будущего «FutureSkills», сообщает пресс-служба Смольного.

Отмечается, что из бюджета Петербурга на создание мастерских выделено 211,2 млн рублей.

Еще 26 образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, в которых планируется создание 56 мастерских, оснащенных новым оборудованием, подали заявки на участие в отборе на предоставление в 2022-2024 годах субсидии из федерального бюджета.