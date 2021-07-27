Почти 110 млрд рублей принесли туристы в бюджет Петербурга в 2020 году

Деловые туристы тратят в Петербурге почти в четыре раза больше обычных. Средний чек делового туриста в Петербурге составляет 142 тыс. рублей. Об этом сообщает «Деловой Петербург» со ссылкой на председателя комитета по развитию туризма Сергея Корнеева.

Средний чек обычного туриста в Петербурге в 2020 году составил 37,7 тыс. рублей, а в 2019 году 36,4 тыс. рублей за поездку. Несмотря на то, что средний чек вырос, в 2020 году туристы принесли в бюджет города почти в четыре раза меньше, чем в 2019.

Глава профильного комитета заявил, что Петербург должен стать мировой столицей делового туризма. Сергей Корнеев сообщил, что в 2020 году в направлении развития делового туризма привлечено 13 конгрессно-выставочных мероприятий, из которых 3 уже проведено, а 10 пройдут в период с 2021 по 2028 год. Он отметил, что по итогам 2020 года Петербург признан лидирующим деловым регионом в России по международному рейтингу ICCA, опередив Москву.

Корнеев добавил, что в петербургской сфере туризма работают 107,5 тыс. человек, в индустрии гостеприимства в высокий сезон задействованы 300 тыс. человек. Объем экспорта въездного туризма в 2020 году составил более 213 млн долларов. Губернатор Петербурга Александр Беглов в начале заседания напомнил, что пандемия COVID-19 сильно повлияла на туристический рынок города.