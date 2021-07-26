Жара возвращается в Петербург

Сегодня в Петербурге синоптическая ситуация будет формироваться под влиянием гребня антициклона. Ожидается переменная облачность. Температурный фон заметно подрастет и на 2-3° превысит климатическую норму, сообщает ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

Температура воздуха +27…+29°, по области +25…+30°. Ветер западный 3-8 м/с. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 765 мм рт. ст., что выше нормы. Погода будет сухая, без дождей.

Синоптик отмечает, в Петербурге во вторник температура поднимется до +32°, а со среды ожидаются кратковременные дожди.