На площади у РНБ появятся плиты с цитатами великих писателей

«В районе ведется большая работа по восстановлению фонтанов. В парке Победы фонтан «Слава» открыли в прошлом году. Осенью завершилась реконструкция фонтанов на площади Победы, которые молчали 13 лет. Пришла очередь фонтана у РНБ. Мы синхронизируем эти работы с комплексным благоустройством всей площади», – отметил Ушаков.

По его словам, площадь у Российской национальной библиотеки планируют превратить в современное общественное пространство с книжным оформлением. Площадки для отдыха вдоль Бассейной улицы сделают «читальными залами» под открытым небом. На самой площади появятся несколько видов скамей, большие деревья, новые цветники. Кроме того, обещают оборудовать информационные стойки. А саму площадь украсят плиты с цитатами великих писателей.