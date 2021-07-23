Температура воздуха в Петербурге снова ниже климатической нормы

Сегодня синоптическая ситуация в городе будет формироваться под влиянием тыловой части циклона. При облачной с прояснениями погоде местами пройдут кратковременные дожди, сообщает ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

Температура воздуха поднимется до +20…+22°, по области ожидается +18…+23°. Синоптик отмечает, что такие значения на 1-2° ниже климатической нормы. Ветер северо-западный 5-10 м/с. Атмосферное давление будет расти и составит 758 мм рт. ст.

По словам Михаила Леуса, к понедельнику ожидается повышение температуры до +30°.