МЧС снова предупреждает петербуржцев об ухудшении погодных условий

Как сообщает МЧС России по Петербургу со ссылкой на ФГБУ «Северо-Западное УГМС», 22 июля порывы ветра будут достигать 17 м/с.

«Ожидаются кратковременные дожди, грозы. Ветер западный, северо-западный 7-12 м/с, местами порывы до 17 м/с», – сказано на сайте городского управления МЧС.

Ведомство просит Петербуржцев придерживаться правил безопасности.

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