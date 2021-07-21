В Петербурге свободны почти 3 тыс. коек для COVID-19. Мариинская и больница Святителя Луки возвращаются к штатной работе

«Нагрузка на стационары, задействованные в борьбе с коронавирусом, снижается. Число госпитализаций еженедельно сокращается. Учитывая имеющийся резерв, принято решение вернуть два стационара к оказанию экстренной, высокотехнологичной и плановой медицинской помощи, востребованность в которой в городе высока. При этом необходимый коечный фонд для пациентов с коронавирусной инфекцией должен быть сохранен», — отметил вице-губернатор Петербурга Олег Эргашев.

На сегодняшний день в Петербурге помощь больным коронавирусом и пневмониями оказывают 16 городских и 8 федеральных стационаров. В них развернуто 11 097 инфекционных коек, из которых свободно 2 890 коек — 26%. Перевод в штатный режим работы Мариинской больницы и больницы Святителя Луки позволит высвободить 922 койки. При этом в них будет сохранена инфраструктура для быстрого их перепрофилирования при необходимости в инфекционные стационары. В случае необходимости коечный фонд для пациентов с коронавирусом также может быть увеличен более чем на 400 коек за счет резерва федеральных стационаров.

Всего в Петербурге вакцинированы 1 197 191 человек, из которых 831 817 полностью завершили цикл вакцинации. По словам Эргашева, необходимо удерживать высокие темпы вакцинации. «В городе достаточный запас вакцины — более 160 тысяч доз. Сейчас необходимо минимизировать очереди, обеспечить маршрутизацию петербуржцев в пункты вакцинации с учетом наличия свободных слотов. Горожанин должен иметь возможность максимально просто записаться и, если потребуется, легко поменять выбранный пункт и дату», — заявил вице-губернатор.