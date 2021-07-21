В Петербурге начались работы по благоустройству севера в честь фильма «Осенний марафон»

Создать на месте пустыря сквер под названием «Осенний марафон» предложила еще в 2019 году петербурженка Вера Рязанова. Действие одноименного фильма режиссера Георгия Данелии происходило на Васильевском острове, а главный герой Андрей Бузыкин жил в доме №23 по улице Кораблестроителей.

Для благоустройства сквера была разработана проектно-сметная документация, получены необходимые согласования. В июне компания ООО «Росстройиндустрия» вышла на участок — сейчас на углу Кораблестроителей и Новосмоленской набережной идут земляные работы, формируется прогулочно-беговая дорожка.

«Это замечательная инициатива. Фильм «Осенний марафон» входит в золотой фонд отечественного кинематографа, его любят и до сих пор пересматривают множество людей. Уверен, что этот сквер станет одним из любимых мест отдыха для жителей соседних домов», — отметил губернатор Петербурга Александр Беглов.

В сквере планируется установить часы, стрелки которых будут указывать на год создания фильма, телефонную будку с цитатами героев, скамейки, урны, фонари, а также два навеса от дождя. Для создания соответствующего фильму настроения в сквере высадят деревья и кустарники с «осенним» цветом листьев — сливу, рябину, сосну, яблони, барбарис, можжевельник, древогубец и розы.

Сквер планировали озеленить в июле, но из-за жаркой погоды решено перенести посадки на август-сентябрь. Стоимость благоустройства — 18 миллионов рублей. Деньги выделены в рамках программы «Формирование комфортной городской среды». Сквер планируют открыть уже этой осенью.

Как отмечают в пресс-службе Смольного, администрация Василеостровского района решила расширить инициативу Веры Рязановой и благоустроить территорию рядом со сквером — сделать променад для пешеходов вдоль домов на Смоленской набережной, чтобы связать сквер с другими маршрутами, и проложить рядом дорожку для бегунов.