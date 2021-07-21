Радонежский арендовал поливальную машину через сайт с бесплатными объявлениями. Она обходится ему в 1,5 тысячи рублей за час — в цену включены услуги шофера и бензин, а сама цистерна подается уже наполненная водой.

Процесс полива трудозатратный — приходится тягать тяжелые, наполненные водой пожарные шланги. Быстро полить также не получается — почва очень высохшая и впитывает много воды, поэтому, по признанию Радонежского, «приходится проливать очень долго, прежде чем она насытится».

«Впечатление, что растения просто пьют и пьют воду, как истомившийся от жажды человек. Это просто физически можно ощутить и даже увидеть. Беда большая, это правда. Они, конечно, еще держатся, но почва под ними уже превратилась в нечто вроде песка и закаменела, видны даже трещины, как это бывает в иссохшей пустыне», — рассказал петербуржец.