Горожане не стали дожидаться дождей и действий Смольного и сами пришли на помощь засыхающим газонам. Петербуржец Андрей Радонежский арендовал поливальную машину. Теперь он ездит по Петроградской и занимается поливом, а жители стороны помогают ему материально.
Радонежский арендовал поливальную машину через сайт с бесплатными объявлениями. Она обходится ему в 1,5 тысячи рублей за час — в цену включены услуги шофера и бензин, а сама цистерна подается уже наполненная водой.
Процесс полива трудозатратный — приходится тягать тяжелые, наполненные водой пожарные шланги. Быстро полить также не получается — почва очень высохшая и впитывает много воды, поэтому, по признанию Радонежского, «приходится проливать очень долго, прежде чем она насытится».
«Впечатление, что растения просто пьют и пьют воду, как истомившийся от жажды человек. Это просто физически можно ощутить и даже увидеть. Беда большая, это правда. Они, конечно, еще держатся, но почва под ними уже превратилась в нечто вроде песка и закаменела, видны даже трещины, как это бывает в иссохшей пустыне», — рассказал петербуржец.
Радонежский объявил сбор средств в соседской группе «Петроградская диаспора» и накопил уже 30 тысяч рублей — этого хватит на 20 часов полива, или на пять смен. Там же жители стороны оставляют заявки и в добровольном порядке отчитываются о пожертвованиях. Суммы составляют в среднем от 300 до 1,5 тысячи рублей.
По данным Комитета по благоустройству Петербурга, на полив зеленых насаждений расходуется более 1 200 кубометров воды. Как отмечают специалисты, «к сожалению, в такую жаркую солнечную погоду, после даже обильного полива, вода мгновенно впитывается в почву и испаряется».
«Искусственный полив дает кратковременный эффект при поливе травяных покровов. Что касается деревьев, то они способны накапливать влагу и менее уязвимы в жаркую погоду. Напомним, что Комитет по благоустройству значительно усилил полив территорий зеленых насаждений в период аномально жаркой погоды. В июле расход воды на полив был увеличен на 20%», — отмечают в пресс-службе комитета.
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.