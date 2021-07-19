Теперь без гонок. Новые фоторадары начали отслеживать нарушения скоростного режима в Петербурге

В течение этого года количество фоторадарных комплексов в городе увеличится более чем в два раза. В первую очередь, 240 новых стационарных комплексов фиксации будут установлены более чем на 170 аварийно-опасных участках. Чуть позже в 40 точках появятся фоторадары, которые будут фиксировать нарушения правил проезда перекрестка, сообщают в пресс-службе Смольного.

«Обеспечение безопасного движения и снижение травматизма – общая задача органов власти любого уровня. Правила должны соблюдать все участники дорожного движения. Беспристрастная фиксация камерами поможет выявить нарушающих скоростной режим. Город и дальше будет продолжать работу в этом направлении», – заявил губернатор Александр Беглов.

Комплексы установлены в рамках реализации масштабного проекта по развитию городской системы фиксации нарушений ПДД, который реализуется совместно с Управлением ГИБДД ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области.