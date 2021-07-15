Центр Петербурга сделают платным для парковки автомобилей

Устройство платной парковки на Фурштатской улице должно разгрузить дорогу и сделать ее более комфортной для жителей. Подобная зона стоянки автомобилей появится на всем протяжении от Литейного проспекта до Потемкинской улицы. Проектирование этого и еще 70 участков завершено.

В 2022 платной парковка станет на 265-ти улицах Центрального и Адмиралтейского районов. А уже в 2023 году добавятся участки на Петроградской стороне и на Васильевском острове. Рассчитывается, что в городе появится 65 тысяч платных парковочных мест.

Также для автолюбителей придумали альтернативу — перехватывающие парковки. Их количество также планируют увеличить. Те, кто не захочет платить за стоянку, могут оставить машину, а оставшуюся часть до места назначения преодолеть на общественном транспорте.