Движение в центре Петербурга будет ограничено из-за репетиции Главного парада ВМФ

Как сообщает Комитет по транспорту Петербурга, движение 13 и 15 июля будет прекращено:

С 04.45 до 06.15 по Литейному мосту,

с 04.50 до 06.15 по Троицкому мосту,

с 04.55 до 06.15 по Дворцовому мосту,

с 05.00 до 06.15 по Благовещенскому мосту,

с 19.00 до 22.00 по Адмиралтейской набережной, Сенатской площади на участке от Английской набережной до Конногвардейского бульвара. Кроме того, на время станет невозможным движение по Английской набережной на участке от Сенатской площади до Благовещенского моста и Адмиралтейскому проезду.

В Комитете отмечают, что информация об ограничениях движения автотранспорта в связи с репетицией и проведением Главного Военно-морского парада будет дополняться.