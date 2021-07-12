Движение в центре Петербурга будет ограничено из-за репетиции Главного парада ВМФ

13 и 15 июля в связи с проведением репетиций Главного Военно-морского парада движение транспортных средств будет ограничено.
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Фото: Shutterstock.com
Как сообщает Комитет по транспорту Петербурга, движение 13 и 15 июля будет прекращено:
- С 04.45 до 06.15 по Литейному мосту,
- с 04.50 до 06.15 по Троицкому мосту,
- с 04.55 до 06.15 по Дворцовому мосту,
- с 05.00 до 06.15 по Благовещенскому мосту,
- с 19.00 до 22.00 по Адмиралтейской набережной, Сенатской площади на участке от Английской набережной до Конногвардейского бульвара. Кроме того, на время станет невозможным движение по Английской набережной на участке от Сенатской площади до Благовещенского моста и Адмиралтейскому проезду.
В Комитете отмечают, что информация об ограничениях движения автотранспорта в связи с репетицией и проведением Главного Военно-морского парада будет дополняться.
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