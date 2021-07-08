Как предупреждает МЧС, ссылаясь на прогноз синоптиков, грозы с порывистым ветром придут в Петербург в пятницу, 9 июля. Во время ударов молнии просят не подходить близко электропроводке, молниеотводу, водостокам с крыш, антенне, не стоять рядом с окном, по возможности выключить телевизор, радио и другие электробытовые приборы.

При сильном ветре спасатели советуют убрать хозяйственные вещи со двора дома и балкона, машину поставить в гараж или припарковать вдали от деревьев, а находясь на улице, обходить рекламные щиты, шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей.

По информации ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», в пятницу, 9 июля, переменная облачность. Ночью без осадков, а дожди и грозы придут в Петербург во второй половине дня. Несмотря на непогоду, прохладнее не станет: температура воздуха ночью +20…+22 градуса, днем +31…+33.

В субботу, 10 июля, также переменная облачность, местами пройдут кратковременные дожди. Температура воздуха ночью +21…+23 градуса, днем +32…+34. В воскресенье, 11 июля, все еще облачно, но уже без осадков. Ветер южных направлений слабый. В ночное время суток +21…+23 градуса, днем +31…+33.