Появился первый кодекс этичного вождения электросамокатов. С иллюстрациями от арт-группы «Явь»

«Мы живем во время повышенной концентрации ответственности. Не только за себя, но и за других людей. Даже если вам кажется довольно романтичным образ пары влюблённых, катающихся на одном самокате, это еще не значит что так безопасно и правильно. Простые истины нужно повторять, чтобы будущее строилось на крепкой основе», — рассказали художники Арт-группы «Явь».

Как рассказали «Собака.ru» в пресс-службе Whoosh, компании договорились поддерживать сформулированные правила в своих коммуникациях, чтобы еще чаще рассказывать пользователям о том, как безопаснее передвигаться на самокатах и для самих себя, и для прохожих. Первые плакаты уже появились в наружной рекламе в Москве, а вскоре появятся и в других российских городах.

Сервисы и арт-группа «Явь» также открыли свободный доступ к материалам рекламной кампании: иллюстрации о безопасном управлении самокатами могут использовать другие кикшеринговые сервисы, а также администрации в других регионах России. Так плакаты с правилами этичного вождения увидят еще больше пользователей электросамокатов, а значит город станет комфортнее.