Число засоров канализации выросло в Петербурге из-за аномальной жары

Как сообщает ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга», в 2021 году засоры стали возникать чаще на 8%.

Канализационные сети Водоканала на 70 % являются общесплавными. По ним на очистные станции отправляются все типы стоков – бытовые, промышленные и дождевые. Дожди промывали сети естественным образом, тем самым предотвращая скопление мусора. Июнь 2021 года оказался сухим из-за малого количества дождей, в связи с чем в канализационных сетях стал копиться мусор, что привело к образованию засоров.

В пресс-службе отметили, что около трети засоров возникает из-за небрежного пользования канализацией и бросания туда нерастворимого мусора. Последнее становится, к примеру, причиной 64% засорений в Адмиралтейском районе. В этом плане выделяется Фрунзенский район. Там засоры из-за сброса средств гигиены и бытового мусора происходят лишь в 12% случаев.