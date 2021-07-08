В Кронштадте готовы начать работы по реставрации фортов и их приспособлению под современное использование. Одно из сооружений, форт «Чумной», планируют сделать площадкой для игры «Форт Боярд». По сигналу Лябуля начинаем! Вуаля!».
-
Фото: Shutterstock.com
По словам руководителя проектного офиса по созданию туристско-рекреационного кластера «Остров фортов» Ксении Шойгу, в 2023 году на этой территории откроются лицей и спортивные площадки, в целом здесь появятся 32 новых объекта. Работы начнутся с форта «Александр I», он же «Чумной форт». С 1899 по 1917 год использовался как лаборатория по исследованию чумы.
«В этом году мы сможем увидеть работы по фасадам. Все противоаварийные работы будут запущены. Моей мечтой стало в «Кроншлоте» открыть ЗАГС. Форт «Чумной» хотят сделать площадкой для «Форта Боярд». Уже идут переговоры с телевизионными группами, чтобы проводить здесь съемки», — рассказала Шойгу.
К авторам проекта по созданию туристско-рекреационного кластера «Остров фортов» также обращаются петербуржцы — жалуясь, что до фортов тяжело доехать. Решить эту проблему хотят с помощью перехватывающих парковок. Также туристы говорят о нехватке мест для молодежи — поэтому в Кронштадте построят спортивные площадки для подростков и откроют три ресторана, из них одно кафе будет детским.
По подсчетам Шойгу, до открытия Кронштадтского собора город посещали всего 70 тысяч человек в год. «Когда собор открылся, цифра выросла до 1,7 миллиона. Сегодня среднее посещение нашей парковой зоны — от 9 до 17 тысяч человек в выходные, в будни — 4,5 тысячи. Когда откроем все 32 объекта, по нашим прогнозам, в кластер будет проходить 3 миллиона человек в год», — заключила она.
В 1998 году на российском телевидении началась трансляция шоу «Форт Боярд» — русской версии популярной французской телевизионной игры Fort Boyard. С 2002 года в игре начали принимать участие российские спортсмены, актеры и музыканты, позже был проведен тур по олимпийской системе, победители которого получали золото Форта — 87,5 килограмм золотых байярдов или 1,2 миллиона рублей.
По легенде, на протяжении 200 лет старец Фура прятал золото в сокровищнице форта Боярд. Чтобы ее открыть, смельчаки должны найти ключи, спрятанные в комнате с ловушками, а также собрать слово-пароль. Главная задача игры — за 43 минуты добыть максимальное количество ключей, отпирающих ворота Сокровищницы.
В 2019 году легендарный Паспарту телеигры «Форт Боярд» Андре Буше приехал в Петербург, чтобы посетить закрытый форт «Александр I», который нередко сравнивают с фортом во Франции, ставшим локацией для съемок одноименного шоу. В настоящий момент на фонте ведутся первоочередные противоаварийные работы. Фотографиями с дрона поделился петербургский фотограф — посмотрите, как сооружение из списка всемирного наследия ЮНЕСКО выглядит с воздуха.
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.