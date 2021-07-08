По словам руководителя проектного офиса по созданию туристско-рекреационного кластера «Остров фортов» Ксении Шойгу, в 2023 году на этой территории откроются лицей и спортивные площадки, в целом здесь появятся 32 новых объекта. Работы начнутся с форта «Александр I», он же «Чумной форт». С 1899 по 1917 год использовался как лаборатория по исследованию чумы.

«В этом году мы сможем увидеть работы по фасадам. Все противоаварийные работы будут запущены. Моей мечтой стало в «Кроншлоте» открыть ЗАГС. Форт «Чумной» хотят сделать площадкой для «Форта Боярд». Уже идут переговоры с телевизионными группами, чтобы проводить здесь съемки», — рассказала Шойгу.

К авторам проекта по созданию туристско-рекреационного кластера «Остров фортов» также обращаются петербуржцы — жалуясь, что до фортов тяжело доехать. Решить эту проблему хотят с помощью перехватывающих парковок. Также туристы говорят о нехватке мест для молодежи — поэтому в Кронштадте построят спортивные площадки для подростков и откроют три ресторана, из них одно кафе будет детским.

По подсчетам Шойгу, до открытия Кронштадтского собора город посещали всего 70 тысяч человек в год. «Когда собор открылся, цифра выросла до 1,7 миллиона. Сегодня среднее посещение нашей парковой зоны — от 9 до 17 тысяч человек в выходные, в будни — 4,5 тысячи. Когда откроем все 32 объекта, по нашим прогнозам, в кластер будет проходить 3 миллиона человек в год», — заключила она.