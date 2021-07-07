Администрация Беглова закупает книги «Лидер будущего», «Бюрократия без боли» и «Хватит мне звонить»

Как пишет ЗАКС.ру, среди приобретаемой продукции много книг о развитии лидерских качеств. Например, «Лидер будущего. Как направлять энергию команды в нужное русло с помощью драйв-совещаний и фасилитации» Виктории и Сергея Бехтеревых, «Эффективный или мертвый. 48 правил антикризисного менеджмента» Владимира Моженкова и «Бюрократия без боли. Новые практики госуправления» Дмитрия Виташова.

Сразу несколько книг посвящены умению вести переговоры. В том числе «Хватит мне звонить. Правила успешных переговоров в мессенджерах и социальных сетях» Игоря Рызова, «Ясно, понятно: как доносить мысли и убеждать людей с помощью слов» Максима Ильяхова и «Речевая самооборона» Руслана Хоменко.

В закупку также вошли работа знатока «Что? Где? Когда?» Александра Друзя «Петербург. Пешком по городу» и сборник интервью режиссера Оливера Стоуна с Владимиром Путиным. В библиотеке администрации губернатора, помимо прочего, появятся «Законы лидерства» Теодора Рузвельта, трехтомник Уинстона Черчилля «Вторая мировая война», книги о блокадном Ленинграде и истории Японии.