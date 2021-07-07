Когда жара в Петербурге спадет? Главный синоптик города дал прогноз на похолодание

По прогнозу главного синоптика Петербурга Александра Колесова, рассчитывать на скорое похолодание не стоит: как минимум до конца недели в городе будет жарко. Однако и грядущий понедельник продолжит располагать к пляжному отдыху. Вероятность сильных дождей стремится к нулю, да и в целом осадки, даже кратковременные, маловероятны.

«Рассчитываем, что 13-14 июля должны подойти зоны с осадками. Там уже, наверное, будет посерьезнее: не только кратковременные дожди, но также ливни, грозы», — рассказал «Фонтанке» Колесов.

Но и «зоны с осадками» не поумерят пыл солнца. Дожди в связке с западными ветрами и циклонами могут добавить разве что понизить температуру на несколько градусов: с 30 примерно до 25. Большей прохлады пока не ждут, прогноз могут уточнить с учетом устойчивого стояния атмосферного фронта.

По информации ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», с 7 по 12 июля ожидается аномально жаркая погода со среднесуточной температурой воздуха +24…+28 градусов, что на 7-10 градусов выше климатической нормы — как на территории Петербурга, так и Ленинградской области.

В четверг, 8 июля, в Петербурге ожидается переменная облачность, без существенных осадков. Температура воздуха ночью +19…+20 градусов, днем +30…+32. В пятницу, 9 июля, ночью переменная облачность, без существенных осадков, днем местами кратковременный дождь. В ночное врем суток +20…+22 градусов, днем +29…+21. До конца рабочей недели атмосферное давление будет мало меняться.