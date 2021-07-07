Из Петербурга планируют перенести морской порт. Проект обсудили на федеральном уровне

Как пишет «Фонтанка», ссылаясь на протокол совещания межведомственной рабочей группы, первый заместитель председателя правительства РФ Андрей Белоусов поручил «проработать необходимость редевелопмента территории Большого порта Санкт-Петербург», говорится в документе.

Согласно его предложению, за 440 млрд рублей можно вывести портовые мощности за пределы города, а на освободившихся 600 га построить жилье и коммерческие объекты в количестве 4,8 млн кв. м.

Окончательное решение о целесообразности проекта должно быть принято до 1 августа текущего года.

Группа заседала в прошлом месяце, 10 июня, под руководством заместителя министра транспорта России Александра Пошивая. 11 июня протокол подписал исполняющий обязанности директора Департамента государственной политики в области морского и внутреннего водного транспорта Минтранса Виталий Клюев.

Согласно расчетам авторов проекта, на освобожденной от порта территории будут созданы 11,5 тысячи рабочих мест. Нынешняя выручка резидентов территории посчитана на уровне 130 млрд рублей в год, она сможет вырасти до 1,5 триллиона, а налоговые платежи будут достигать 84 миллиардов, сообщает «Фонтанка»

С такими цифрами Бокарев обратился к президенту Владимиру Путину и озвучил четыре желания.

Поручить правительству — поддержать программу.

Росимуществу — распродать на аукционах землю в порту.

Пока не существующей корпорации развития портов Северо-Западного региона — готовить документы для согласования стройки.

ВЭБ.РФ — признать вывод порта проектом общегосударственной значимости.

Письмо Бокарева Путин переслал премьер-министру Мишустину для консультаций с ведомствами и регионами.

РБК Петербург опросил экспертов на тему проекта. Они признают его важность, однако не исключают, что он может оказать негативное влияние на город. Одно из главных опасений состоит в том, что ради успешной реализации проекта городу придется за свой счет заниматься развитием инфраструктуры на этой территории, говорит главный экономист Лаборатории градопланирования им. М. Л. Петровича («ЛабГрад») Людмила Истомина.

Проекта также не импонирует стивидорным компаниям, которые могут понести прямые убытки в случае его реализации.

«Эта инициатива не проработана «…» Хотелось бы понять, как предполагается реализовывать эту инициативу с точки зрения компенсации капиталовложений в первую очередь. Наверное, должен быть диалог инициатора и собственников терминалов…», — цитирует слова генерального директора ООО «УК Глобал портс» Альберта Лихолета «Фонтанка».