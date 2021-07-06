МЧС предупреждает об ухудшении погоды: на Петербург надвигается аномальная жара

Как предупреждает МЧС, ссылаясь на прогноз синоптиков, с 7 по 9 июля в Петербурге ожидается аномально жаркая погода с отклонением среднесуточной температуры воздуха от климатической нормы на 7-10 градусов. Температура воздуха днем будет составлять от +30 до +32 градусов.

Пока в городе будет жарко, спасатели советуют пить больше воды. «Обильное питье» означает потребление такого объема воды, который необходим для восполнения дефицита жидкости в организме примерно на 150% — это около 2 литров жидкости, включая суп, чай, кофе, рисовый или вишневый отвар, хлебный квас.

«В жаркую погоду и во время аномальной жары человек должен пить, даже если не испытывает жажды. Это особенно важно для пожилых людей, у которых восприятие чувства жажды снижено. Избыточное питье чистой воды может привести к тяжелой гипонатриемии, чреватой такими осложнениями, как инсульт и летальный исход. Добавление в напитки хлорида натрия и других растворимых солей уменьшает потерю жидкости с мочой и облегчает процесс восстановления водного баланса», — отмечают в МЧС.

По информации ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», завтра, 7 июля, ожидается небольшая облачность, без осадков. Температура воздуха ночью +18…+20 градусов, в окрестностях местами до +15, днем +30…+32.

В четверг, 8 июля, также переменная облачность и без существенных осадков. В ночное время суток +19…+21 градус, днем +30…+32. В пятницу, 9 июля, ночью переменная облачность и без существенных осадков, днем возможны кратковременные дожди. Температура воздуха ночью +20…+22 градуса, днем +29…+31.