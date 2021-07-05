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Петербург признан одним из самых безопасных для детей городов России

По итогам 2020 года Петербург занял второе место в условном рейтинге регионов России, наиболее безопасных для проживания детей. Обошла город только Мурманская область.

  • Фото: Shutterstock.com

     

Рейтинг был составлен в рамках программы «Качество детства». При его составлении в первую очередь был проанализирован уровень детской смертности в регионах. Гибель детей смотрели по разным направлениям — это, в том числе, падение из окон, пожар, ДТП, гибель детей на объектах железнодорожного транспорта, от рук преступников, суицид. Вот как выглядит первая десятка регионов рейтинга:

  1. Мурманская область
  2. Санкт-Петербург
  3. Курская область
  4. Республика Татарстан
  5. Омская область
  6. Волгоградская область
  7. Свердловская область
  8. Мордовия
  9. Магаданская область
  10. Москва

Программа «Качество детства» представляет собой автоматизированную информационную систему с использованием технологий искусственного интеллекта. Эта система позволяет оперативно собирать и анализировать разрозненные статистические данные министерств и ведомств, а также помогает отслеживать динамику процессов в этой сфере и делать прогноз как на региональном, так и на федеральном уровнях. Модель включает около 500 показателей реализации прав несовершеннолетних, которые разделены по 11 направлениям. Среди них права на охрану здоровья, образование, социальное обеспечение, доступ к безопасности и другие.

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