Петербург признан одним из самых безопасных для детей городов России

Рейтинг был составлен в рамках программы «Качество детства». При его составлении в первую очередь был проанализирован уровень детской смертности в регионах. Гибель детей смотрели по разным направлениям — это, в том числе, падение из окон, пожар, ДТП, гибель детей на объектах железнодорожного транспорта, от рук преступников, суицид. Вот как выглядит первая десятка регионов рейтинга:

Мурманская область Санкт-Петербург Курская область Республика Татарстан Омская область Волгоградская область Свердловская область Мордовия Магаданская область Москва

Программа «Качество детства» представляет собой автоматизированную информационную систему с использованием технологий искусственного интеллекта. Эта система позволяет оперативно собирать и анализировать разрозненные статистические данные министерств и ведомств, а также помогает отслеживать динамику процессов в этой сфере и делать прогноз как на региональном, так и на федеральном уровнях. Модель включает около 500 показателей реализации прав несовершеннолетних, которые разделены по 11 направлениям. Среди них права на охрану здоровья, образование, социальное обеспечение, доступ к безопасности и другие.