Виновных в обрушении СКК «Петербургский» приговорили к условным срокам

Обвиняемых в обрушении СКК «Петербургский» признали виновными и приговорили к условным срокам. Все трое фигурантов дела получили по два года лишения свободы с испытательным сроком в два года.
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Фото: Shutterstock.com
Сегодня, 5 июля, Московский районный суд Петербурга огласил приговор в отношении Сергея Акименко, Дмитрия Смирнова и Николая Иванова, признанных виновными в совершении преступления, предусмотренного части 2 статьи 216 УК РФ — «Нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека». Дело рассматривалось в особом порядке.
Каждого фигуранта дела приговорили 2 годам лишения свободы условно с испытательным сроком в два года. Также суд взыскал с Акименко, Иванова, Смирнова по 900 тысяч рублей — суммарно 2,7 миллиона рублей в пользу родственников погибшего.
Сергей Акименко числился директором ООО «Техснаб», которой дали субподряд на демонтаж крыши СКК в январе 2020 года. Дмитрий Смирнов и Николай Иванов работали прорабами и руководили действиями газорезчиков на крыше. Уголовное дело расследовалось по статье 216 Уголовного кодекса «Нарушение правил безопасности при ведении работ». Подсудимые просили о прекращении дела, суд им отказал.
31 января 2020 года в Петербурге обрушился построенный в 1970-х СКК «Петербургский». Его хотели снести с 2018 года, но после сопротивлений градозащитников все же объявили конкурс проектов реконструкции. Правда, несмотря на это, с осени там происходили демонтажные работы, а сегодня начали срезать крышу, во время чего вся постройка внепланово была уничтожена. Погиб один рабочий. С 10 февраля в ускоренном режиме велись работы по разбору обрушившихся конструкций СКК «Петербургский». 28 февраля при помощи кранов демонтировали последнюю уцелевшую часть фасада комплекса.
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