Виновных в обрушении СКК «Петербургский» приговорили к условным срокам

Сегодня, 5 июля, Московский районный суд Петербурга огласил приговор в отношении Сергея Акименко, Дмитрия Смирнова и Николая Иванова, признанных виновными в совершении преступления, предусмотренного части 2 статьи 216 УК РФ — «Нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека». Дело рассматривалось в особом порядке.

Каждого фигуранта дела приговорили 2 годам лишения свободы условно с испытательным сроком в два года. Также суд взыскал с Акименко, Иванова, Смирнова по 900 тысяч рублей — суммарно 2,7 миллиона рублей в пользу родственников погибшего.

Сергей Акименко числился директором ООО «Техснаб», которой дали субподряд на демонтаж крыши СКК в январе 2020 года. Дмитрий Смирнов и Николай Иванов работали прорабами и руководили действиями газорезчиков на крыше. Уголовное дело расследовалось по статье 216 Уголовного кодекса «Нарушение правил безопасности при ведении работ». Подсудимые просили о прекращении дела, суд им отказал.