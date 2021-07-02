В военно-морском параде Петербурга примут участие истребители Балтийского флота

Истребители Су-30СМ и Су-27 авиасоединения морской авиации Балтийского флота, дислоцированного в Калининградской области, примут участие в воздушной части Главного военно-морского парада в честь Дня ВМФ России, который пройдет 25 июля в Петербурге, сообщает ТАСС со ссылкой на источник информации.
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Фото: Shutterstock.com
«Восемь истребителей Су-30СМ и Су-27 авиасоединения морской авиации флота совершили перелет с мест постоянного базирования в Калининградской области на аэродром Петрозаводск в Карелии для подготовки к участию вместе с другими самолетами морской авиации ВМФ страны в воздушной части военно-морского парада», – сообщили в пресс-службе.
В главном военно-морском параде Петербурга 25 июля будут участвовать 20 боевых кораблей, катеров и подводных лодок Балтийской и Ленинградской военно-морских баз Балтфлота. Также участие примут восемь патрульных и противодиверсионных катеров.
Для подготовки и обеспечения мероприятий праздника задействовали более 35 буксиров, гидрографических и спасательных судов, танкеров, плавучих кранов и судов обеспечения различных классов.
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