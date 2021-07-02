В военно-морском параде Петербурга примут участие истребители Балтийского флота

«Восемь истребителей Су-30СМ и Су-27 авиасоединения морской авиации флота совершили перелет с мест постоянного базирования в Калининградской области на аэродром Петрозаводск в Карелии для подготовки к участию вместе с другими самолетами морской авиации ВМФ страны в воздушной части военно-морского парада», – сообщили в пресс-службе.

В главном военно-морском параде Петербурга 25 июля будут участвовать 20 боевых кораблей, катеров и подводных лодок Балтийской и Ленинградской военно-морских баз Балтфлота. Также участие примут восемь патрульных и противодиверсионных катеров.

Для подготовки и обеспечения мероприятий праздника задействовали более 35 буксиров, гидрографических и спасательных судов, танкеров, плавучих кранов и судов обеспечения различных классов.