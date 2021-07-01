В Петербурге суд отложил разбирательство по Речному вокзалу

Ходатайство об отложении судебного разбирательства «Анхель» подала 29 июля – за день до очередного слушания дела в кассационном суде. В марте Тринадцатый апелляционный арбитражный суд дал КИО два месяца на то, чтобы городские власти определили условия приватизации причалов возле стации метро «Пролетарская» Ярославской компанией.

Разбирательство идет вокруг трех причалов. К ним относятся причал хозбытстоков площадью 1,1 тысячи квадратных метров, причал площадью 4,4 тысячи «квадратов» и пассажирский причал для скоростного флота площадью 127 кв. метров, сообщает АБН.

В Смольном не хотят отдавать городское имущество в частные руки и планируют использовать причалы по назначению, вписав их в проект по развитию речного транспорта и туризма.

Вместо продолжения разбирательств в суде, компания «Анхель» намерена обсудить с губернатором совместное использование трех причалов на проспекте Обуховской Обороны после их выкупа.

Напомним, что причалы находились в аренде ООО «Анхель» с 2014 года.