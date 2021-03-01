«Полет нормальный»: Беглов вакцинировался от коронавируса

«Нам еще предстоит бороться с коронавирусом и его последствиями. Чтобы защитить не только себя, но и своих близких и коллег, я принял решение привиться. Следующая прививка через три недели. Буду вести дневник наблюдения за состоянием здоровья. Полет нормальный — чувствую себя отлично! Рекомендую привиться — сегодня в городе созданы все условия», — написал Беглов на своей странице во ВКонтакте.

Напомним, большинство россиян (64%) считают, что коронавирус был искусственно создан как новая форма биологического оружия. Эта версия доминирует во всех возрастных группах, однако наиболее популярна среди старшего поколения. Лишь 23% респондентов считают, что вирус возник естественным путем.

Ранее Владимир Путин объяснил, почему до сих пор не привился от коронавируса. В декабре 2020 года этому мешало ограничение по возрасту — на тот момент вакцину могли поставить только людям от 18 до 60 лет, а Путину 68. Позже Минздрав разрешил использовать вакцину «Спутник V» для людей старше 60 лет, однако президент прививку так и не получил.

18 января в России стартовала массовая вакцинация от коронавируса. Вакцина «Спутник V» показала свою безопасность и эффективность — об этом говорят результаты третьей фазы исследования. Вакцина американской компании Pfizer и германской BioNTech не поступит в Россию в 2021 году. Росздравнадзор запретил ее использование в том числе и частным медицинским клиникам страны.

Зато появится «лайт-вакцина» «Спутник Лайт». У препарата только одна доза и более короткий период выработки антител. Также показала эффективность и иммунный ответ вакцина от COVID-19 в виде спрея петербургского НИИ имени Смородинцева. В марте в гражданский оборот поступит третья российская вакцина от коронавируса, разработанная Научным центром имени Чумакова.

Также пункты вакцинации откроются в частных клиниках, в ближайшее время — в торговых центрах города. С предложением открыть такие пункты ранее выступили владельцы ТЦ и ТРК. По их мнению, это повысит доступность вакцины и упростит процесс вакцинации, а также позволит «пропагандировать сами прививки». Центр вакцинации открылся и в Михайловском театре. Теперь «Спутник V» можно поставить в исторических интерьерах на площади Искусств — в сутки обещают принимать по 50 желающих.