Из-за Евро-2020 центр Петербурга будет перекрыт до конца июля

Движение транспортных средств будет прекращено:

с 00.00 2 июля до 24.00 11 июля

по четной стороне наб. канала Грибоедова от Невского пр. до Инженерной ул. и от Царицынского проезда до Мало-Конюшенного моста, нечетной стороне наб. канала Грибоедова от Чебоксарского до Конюшенной пл., четной стороне наб. р. Мойки от Певческого моста до Конюшенного пер, нечетной стороне наб. р. Мойки от Аптекарского пер. до наб. Лебяжьей канавки, четной стороне Большой Конюшенной ул. от Невского пр. до Конюшенной пл., нечетной стороне Большой Конюшенной ул. от Волынского пер. до Конюшенной пл., Конюшенной пл., Царицынскому проезду, Конюшенному пер., Шведскому пер., Большому Конюшенному мосту, Дворцовой пл., проезду вдоль д. 4 и д. 6-8 по Дворцовой пл., проезду вдоль д. 4 по Дворцовой пл., Певческому мосту, Миллионной ул. от Дворцовой пл. до наб. Зимней канавки, проезду вдоль Марсова поля.

с 00.00 2 июля до 24.00 3 июля, с 00.00 6 июля до 24.00 часов 7 июля, 11 июля с 00.00 до 24.00​

по Кирпичному пер. от Малой Морской ул. до Большой Морской ул., Большой Морской ул. от Кирпичного пер. до Невского пр., нечетной стороне наб. р. Мойки от наб. Зимней канавки до Невского пр., Мошкову пер., Круглому пер., Аптекарскому пер., наб. Зимней канавки, Миллионной ул. от наб. Зимней канавки до Мраморного пер.

с 00.00 12 июля до 24.00 21 июля

по наб. канала Грибоедова вдоль д. 3 и от Царицынского проезда до Мало-Конюшенного моста, Дворцовой пл., проезду вдоль д. 4 и д. 6-8 по Дворцовой пл., проезду вдоль д. 4 по Дворцовой пл., четной стороне Большой Конюшенной ул. от Шведского пер. до Конюшенной пл., Конюшенной пл., Царицынскому проезду.

Одностороннее движение будет организовано:

с 00.00 2 июля до 24.00 11 июля

по Аптекарскому пер. в направлении от Миллионной ул. к наб. р. Мойки, четной стороне наб. р. Мойки в направлении от Волынского пер. к Невскому пр.

с 00.00 2 июля до 24.00 3 июля, с 00.00 6 июля до 24.00 7 июля, 11 июля с 00.00 до 24.00

по наб. Зимней канавки в направлении от наб. р. Мойки к Миллионной ул., Мошкову пер. в направлении от Миллионной ул. к Дворцовой наб., Кирпичному пер. в направлении от Большой Морской ул. к наб. р. Мойки.

Двустороннее движение:

с 00.00 2 июля до 24.00 11 июля

по Итальянской ул. от наб. канала Грибоедова до д. 7 по Итальянской ул., проезду вдоль Марсова поля, четной стороне наб. р. Мойки от Волынского пер. до Певческого моста, Миллионной ул. от Дворцовой пл. до наб. Зимней канавки.

с 00.00 2 июля до 24.00 21 июля

по нечетной стороне наб. канала Грибоедова от Невского пр. до Ново-Конюшенного моста.

В Комитете отмечается, что также будет запрещена остановка автотранспорта:

с 00.00 2 июля до 24.00 11 июля

по Волынскому пер, нечетной стороне наб. канала Грибоедова от Невского пр. до Конюшенной пл., Большой Конюшенной ул. от Невского пр. до Конюшенной пл., нечетной стороне наб. р. Мойки от Аптекарского пер. до Мошкова пер., четной стороне наб. р. Мойки от Невского пр. до Певческого моста, проезду вдоль Марсова поля, Шведскому пер., Мошкову пер.

с 00.00 4 июля до 24.00 5 июля, с 00.00 8 июля до 24.00 10 июля

по Миллионной ул. от Мраморного пер. до Аптекарского пер.

Напоминаем, что стоит планировать свои маршруты заранее, во избежание неприятных ситуаций.