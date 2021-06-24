Как предупреждает МЧС, ссылаясь на прогноз синоптиков, 24 июня в Петербурге ожидаются грозы, ливни. При грозе — усиление ветра до 18 метров в секунду. При ветре спасатели рекомендуют убрать хозяйственные вещи со двора дом а и балкона, поставить машину в гараж, а при его отсутствии припарковать вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций.

Находясь на улице, следует обходить рекламные щиты, шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей. Также необходимо избегать деревьев и разнообразных сооружений повышенного риска — мостов, эстакад, трубопроводов, линий электропередач, потенциально опасных промышленных объектов.

По информации ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», сегодня воздух в Петербурге прогреется до +28…+30 градусов.

В пятницу, 25 июня, ожидается переменная облачность, ночью и во второй половине дня местами кратковременный дождь, гроза. Ветер 2-7 метров в секунду, при грозе порывистый. Температура воздуха ночью +20…+22 градуса, днем +28…+30.

В субботу, 26 июня, также переменная облачность, ночью местами кратковременный дождь, возможна гроза. Ветер ночью восточных направлений слабый, днем юго-западный, западный 6-11 метров в секунду. В ночное время суток +20…+22 градуса, днем +27…+29.