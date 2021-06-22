Зеленогорские дачи превратят в отели

Проект данного концессионного соглашения был опубликован 6 мая. «По итогам 45 дней не поступили заявки о готовности к участию в конкурсе на заключение концессионного соглашения, — сообщил комитет по инвестициям. — Проект инициирован ООО «Новые пространственные решения» в рамках частной концессионной инициативы. В связи с отсутствием заявок от иных лиц право заключения концессионного соглашения будет предоставлено инвестору без проведения конкурса».

Общая площадь этих строений, среди которых объекты культурного наследия, составляет 5,7 тысячи квадратных метров.

Как уточнили в Комитете по инвестициям Петербурга, дачи переданы дочерней компании Ginza «Новые пространственные решения» на 49 лет. Срок проектирования – 34 месяца, на сами работы отводится три года.

Планируется, что на территории должны появятся гостиницы, кемпинг, спортивные залы и культурно-развлекательные объекты. Объем вложений инвестора в проект составит от 500 млн до 1 млрд рублей. Участие бюджетных средств не предусматривается.