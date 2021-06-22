Активисты и местные жители благоустроили сквер в Кузнечном переулке. Там высадили многолетники и продолжили дорожки

Активисты и местные жители своими силами благоустроили безымянный сквер в Кузнечном переулке. Там озеленили газоны, высадили многолетники и продолжили дорожки, по которым теперь можно гулять в тени деревьев.
Под руководством опытных садоводов петербуржцы вскопали газоны, обогатили их плодородной почвой и удобрили. В сквере также посадили неприхотливые многолетники — среди них спирея японская, котовник, живучка, барвинок, астильба, кизильник блестящий, шалфей дубравный и другие. На некоторых участках газонов посеяли смеси трав.
Проект «Пространство для детей» вместе с детьми в это время трудились над шикарным чудо-деревом, которое очень оживило дворик и привнесло нотку творчества и экспромта в наше мероприятие.
«Сегодня мы вместе с вами, дорогие горожане, сделали очень важную вещь. Мы еще раз показали властям, что сознательное гражданское общество само определяет, что для него приоритетно. И не позволит просто так отобрать то, что ему дорого. Мы любим сквер в Кузнечном и будем защищать его любыми средствами. Наш сегодняшний способ был очень мирным, но действенным: мы созидали, облагораживая зелёный оазис, который нам нужен», — заявили активисты.
2021 год — год 200-летия со дня рождения Федора Михайловича Достоевского. К круглой дате петербуржцы предложили назвать безымянный сквер в Кузнечном переулке именем писателя. Ранее петербуржцы провели акцию «Живой щит» в защиту сквера на Кузнечном переулке — жители района, активисты и градозащитники встали на защиту единственного зеленого участка Кузнечного переулка.
Художники также выступили против застройки сквера — петербургский уличный художник Леша Бурстон создал граффити против застройки сквера в Кузнечном переулке. Он изобразил «Дерево желаний» на фасаде одного из домов, обрамляющих сквер.
Позже участники фонда «Петербург Достоевского» запустили петицию в поддержку расширения музея Достоевского на Кузнечном переулке. По их мнению, нынешнее здание на углу Кузнечного и улицы Достоевского не приспособлено для маломобильных посетителей, в музее всего один выставочный зал, а места для хранения музейных фондов катастрофически не хватает. Посмотрите, как будет выглядеть сквер внутри нового корпуса музея.
В конце марта 2021 года в Законодательном собрании Петербурга прошло второе чтение закона о зеленых насаждений. Предполагалось, что в перечень будет включен безымянный сквер в Кузнечном переулке — на это надеялись и активисты, проведя в минувший вторник масштабную акцию по защите сквера. Однако возвращения в ЗНОП так и не произошло — большинство депутатов проголосовали «против».
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