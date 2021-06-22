Активисты и местные жители благоустроили сквер в Кузнечном переулке. Там высадили многолетники и продолжили дорожки

Под руководством опытных садоводов петербуржцы вскопали газоны, обогатили их плодородной почвой и удобрили. В сквере также посадили неприхотливые многолетники — среди них спирея японская, котовник, живучка, барвинок, астильба, кизильник блестящий, шалфей дубравный и другие. На некоторых участках газонов посеяли смеси трав.

Проект «Пространство для детей» вместе с детьми в это время трудились над шикарным чудо-деревом, которое очень оживило дворик и привнесло нотку творчества и экспромта в наше мероприятие.

«Сегодня мы вместе с вами, дорогие горожане, сделали очень важную вещь. Мы еще раз показали властям, что сознательное гражданское общество само определяет, что для него приоритетно. И не позволит просто так отобрать то, что ему дорого. Мы любим сквер в Кузнечном и будем защищать его любыми средствами. Наш сегодняшний способ был очень мирным, но действенным: мы созидали, облагораживая зелёный оазис, который нам нужен», — заявили активисты.